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Серия А 2026/2027
Команды
Болонья
Николо Казале
Статистика
€ 3,80 млн
Николо Казале - статистика
Болонья
14 февраля 1998 (28)
#16 | Защитник
191 см
Италия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 5 тур
Болонья
1 : 1
19.09.2026
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Наполи
1 : 0
13.09.2026
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Аталанта
1 : 0
31.08.2026
Болонья
Был в запасе
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2025/2026
Лига Европы 2025/2026
Италия. Кубок 2024/2025
Италия. Серия А 2024/2025
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Италия. Серия А 2023/2024
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Италия. Серия А 2021/2022
Италия. Кубок 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Болонья
12
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 32 тур
Болонья
2 : 0
12.04.2026
Лечче
1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Кремонезе
1 : 2
05.04.2026
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Болонья
0 : 2
22.03.2026
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Сассуоло
0 : 1
15.03.2026
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Болонья
1 : 2
08.03.2026
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Пиза
0 : 1
02.03.2026
Болонья
21' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Болонья
1 : 0
23.02.2026
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Торино
1 : 2
15.02.2026
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Болонья
0 : 1
08.02.2026
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Болонья
0 : 3
03.02.2026
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Дженоа
3 : 2
25.01.2026
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Болонья
1 : 2
18.01.2026
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Верона
2 : 3
15.01.2026
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Комо
1 : 1
10.01.2026
Болонья
76' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Болонья
0 : 2
07.01.2026
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Интер
3 : 1
04.01.2026
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Болонья
1 : 1
28.12.2025
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Лацио
1 : 1
07.12.2025
Болонья
1' - 39'
38'
Италия. Серия А, 13 тур
Болонья
1 : 3
01.12.2025
Кремонезе
1' - 46'
Италия. Серия А, 12 тур
Удинезе
0 : 3
22.11.2025
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Болонья
2 : 0
09.11.2025
Наполи
81' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Парма
1 : 3
02.11.2025
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Болонья
0 : 0
29.10.2025
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Фиорентина
2 : 2
26.10.2025
Болонья
86' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Кальяри
0 : 2
19.10.2025
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Болонья
4 : 0
05.10.2025
Пиза
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Рома
1 : 0
23.08.2025
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1' - 46'
45'
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