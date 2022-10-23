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    Ийенома Удогие - статистика

    #13 | Защитник
    Имя Ийенома
    Фамилия Удогие
    Команда Удинезе
    Состав Основной
    Родной город Верона
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 ноября 2002 (20 лет)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 22,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    18.02.2023 1' - 90' Интер 3:1 Удинезе Италия. Серия А, 23 тур
    12.02.2023 1' - 90' Удинезе 2:2 Сассуоло Италия. Серия А, 22 тур
    1'
    05.02.2023 1' - 90' Торино 1:0 Удинезе Италия. Серия А, 21 тур
    30.01.2023 1' - 85' Удинезе 1:1 Верона Италия. Серия А, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Удинезе 19 3 2 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.02.2023 1' -90' Интер (Милан) 3:1 Удинезе (Удине)
    12.02.2023 1' -90' Удинезе (Удине) 2:2 Сассуоло (Сассуоло)
    1'
    05.02.2023 1' -90' Торино (Турин) 1:0 Удинезе (Удине)
    30.01.2023 1' -85' Удинезе (Удине) 1:1 Верона (Верона)
    22.01.2023 1' -90' Сампдория (Генуя) 0:1 Удинезе (Удине)
    15.01.2023 1' -90' Удинезе (Удине) 1:2 Болонья (Болонья)
    07.01.2023 1' -69' Ювентус (Турин) 1:0 Удинезе (Удине)
    04.01.2023 1' -87' Удинезе (Удине) 1:1 Эмполи (Эмполи)
    70'
    30.10.2022 1' -90' Кремонезе (Кремона) 0:0 Удинезе (Удине)
    23.10.2022 1' -90' Удинезе (Удине) 1:2 Торино (Турин)
    26'
    16.10.2022 1' -90' Лацио (Рим) 0:0 Удинезе (Удине)
    09.10.2022 1' -90' Удинезе (Удине) 2:2 Аталанта (Бергамо)
    03.10.2022 1' -90' Верона (Верона) 1:2 Удинезе (Удине)
    18.09.2022 1' -80' Удинезе (Удине) 3:1 Интер (Милан)
    51'
    11.09.2022 1' -90' Сассуоло (Сассуоло) 1:3 Удинезе (Удине)
    04.09.2022 1' -90' Удинезе (Удине) 4:0 Рома (Рим)
    5' 62'
    31.08.2022 1' -90' Удинезе (Удине) 1:0 Фиорентина (Флоренция)
    90'
    26.08.2022 1' -81' Монца (Монца) 1:2 Удинезе (Удине)
    78' 23'
    20.08.2022 1' -90' Удинезе (Удине) 0:0 Салернитана (Салернитана)
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