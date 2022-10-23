Ийенома Удогие - статистика
#13 | Защитник
|Имя
|Ийенома
|Фамилия
|Удогие
|Команда
|Удинезе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Верона
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 ноября 2002 (20 лет)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 22,00
млн
|Имя
|Ийенома
|Фамилия
|Удогие
|Команда
|Удинезе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Верона
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 ноября 2002 (20 лет)
|Рост
|187
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.02.2023
|1' - 90'
|Интер
|3:1
|Удинезе
|Италия. Серия А, 23 тур
|12.02.2023
|1' - 90'
|Удинезе
|2:2
|Сассуоло
|Италия. Серия А, 22 тур
|1'
|05.02.2023
|1' - 90'
|Торино
|1:0
|Удинезе
|Италия. Серия А, 21 тур
|30.01.2023
|1' - 85'
|Удинезе
|1:1
|Верона
|Италия. Серия А, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Удинезе
|19
|3
|2
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.02.2023
|1' -90'
|Интер (Милан)
|3:1
|Удинезе (Удине)
|12.02.2023
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|2:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|1'
|05.02.2023
|1' -90'
|Торино (Турин)
|1:0
|Удинезе (Удине)
|30.01.2023
|1' -85'
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Верона (Верона)
|22.01.2023
|1' -90'
|Сампдория (Генуя)
|0:1
|Удинезе (Удине)
|15.01.2023
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|1:2
|Болонья (Болонья)
|07.01.2023
|1' -69'
|Ювентус (Турин)
|1:0
|Удинезе (Удине)
|04.01.2023
|1' -87'
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Эмполи (Эмполи)
|70'
|30.10.2022
|1' -90'
|Кремонезе (Кремона)
|0:0
|Удинезе (Удине)
|23.10.2022
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|1:2
|Торино (Турин)
|26'
|16.10.2022
|1' -90'
|Лацио (Рим)
|0:0
|Удинезе (Удине)
|09.10.2022
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|2:2
|Аталанта (Бергамо)
|03.10.2022
|1' -90'
|Верона (Верона)
|1:2
|Удинезе (Удине)
|18.09.2022
|1' -80'
|Удинезе (Удине)
|3:1
|Интер (Милан)
|51'
|11.09.2022
|1' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:3
|Удинезе (Удине)
|04.09.2022
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|4:0
|Рома (Рим)
|5' 62'
|31.08.2022
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|1:0
|Фиорентина (Флоренция)
|90'
|26.08.2022
|1' -81'
|Монца (Монца)
|1:2
|Удинезе (Удине)
|78' 23'
|20.08.2022
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|0:0
|Салернитана (Салернитана)