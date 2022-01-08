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    Коба Куандреди - статистика

    #18 | Полузащитник
    Имя Коба
    Фамилия Куандреди
    Команда Реал Ов
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 27 октября 2001 (21 год)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Валенсия 10 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.05.2022 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 2:0 Сельта (Виго)
    14.05.2022 Был в запасе Эспаньол (Барселона) 1:1 Валенсия (Валенсия)
    30.04.2022 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 1:1 Леванте (Валенсия)
    19.04.2022 77' -90' Вильярреал (Вильярреал) 2:0 Валенсия (Валенсия)
    16.04.2022 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 1:2 Осасуна (Памплона)
    11.04.2022 Был в запасе Райо Вальекано (Мадрид) 1:1 Валенсия (Валенсия)
    26.02.2022 Был в запасе Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 0:1 Валенсия (Валенсия)
    06.02.2022 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 0:0 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    22.01.2022 54' -90' Атлетико (Мадрид) 3:2 Валенсия (Валенсия)
    08.01.2022 66' -83' Реал (Мадрид) 4:1 Валенсия (Валенсия)
    31.12.2021 84' -90' Валенсия (Валенсия) 1:2 Эспаньол (Барселона)
    11.12.2021 82' -90' Валенсия (Валенсия) 2:1 Эльче (Эльче)
    05.12.2021 1' -52' Сельта (Виго) 1:2 Валенсия (Валенсия)
    27.11.2021 88' -90' Валенсия (Валенсия) 1:1 Райо Вальекано (Мадрид)
    21.11.2021 77' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 0:0 Валенсия (Валенсия)
    87'
    07.11.2021 85' -90' Валенсия (Валенсия) 3:3 Атлетико (Мадрид)
    02.10.2021 Был в запасе Кадис (Кадис) 0:0 Валенсия (Валенсия)
    25.09.2021 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 1:1 Атлетик (Бильбао)
    22.09.2021 67' -90' Севилья (Севилья) 3:1 Валенсия (Валенсия)
    19.09.2021 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 1:2 Реал (Мадрид)
    12.09.2021 Был в запасе Осасуна (Памплона) 1:4 Валенсия (Валенсия)
    27.08.2021 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 3:0 Алавес (Витория-Гастейс)
    21.08.2021 Был в запасе Гранада (Гранада) 1:1 Валенсия (Валенсия)
    13.08.2021 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 1:0 Хетафе (Хетафе)
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