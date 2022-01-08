Коба Куандреди - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Коба
|Фамилия
|Куандреди
|Команда
|Реал Ов
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 октября 2001 (21 год)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Коба
|Фамилия
|Куандреди
|Команда
|Реал Ов
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 октября 2001 (21 год)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Валенсия
|10
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.05.2022
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|2:0
|Сельта (Виго)
|14.05.2022
|Был в запасе
|Эспаньол (Барселона)
|1:1
|Валенсия (Валенсия)
|30.04.2022
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|1:1
|Леванте (Валенсия)
|19.04.2022
|77' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|2:0
|Валенсия (Валенсия)
|16.04.2022
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|1:2
|Осасуна (Памплона)
|11.04.2022
|Был в запасе
|Райо Вальекано (Мадрид)
|1:1
|Валенсия (Валенсия)
|26.02.2022
|Был в запасе
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|0:1
|Валенсия (Валенсия)
|06.02.2022
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|0:0
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|22.01.2022
|54' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|3:2
|Валенсия (Валенсия)
|08.01.2022
|66' -83'
|Реал (Мадрид)
|4:1
|Валенсия (Валенсия)
|31.12.2021
|84' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|1:2
|Эспаньол (Барселона)
|11.12.2021
|82' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|2:1
|Эльче (Эльче)
|05.12.2021
|1' -52'
|Сельта (Виго)
|1:2
|Валенсия (Валенсия)
|27.11.2021
|88' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|1:1
|Райо Вальекано (Мадрид)
|21.11.2021
|77' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|0:0
|Валенсия (Валенсия)
|87'
|07.11.2021
|85' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|3:3
|Атлетико (Мадрид)
|02.10.2021
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|0:0
|Валенсия (Валенсия)
|25.09.2021
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|1:1
|Атлетик (Бильбао)
|22.09.2021
|67' -90'
|Севилья (Севилья)
|3:1
|Валенсия (Валенсия)
|19.09.2021
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|1:2
|Реал (Мадрид)
|12.09.2021
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|1:4
|Валенсия (Валенсия)
|27.08.2021
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|3:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|21.08.2021
|Был в запасе
|Гранада (Гранада)
|1:1
|Валенсия (Валенсия)
|13.08.2021
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|1:0
|Хетафе (Хетафе)