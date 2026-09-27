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МЛС 2026
Команды
Канзаc Сити
John Pulskamp
Статистика
John Pulskamp - статистика
Канзаc Сити
#1 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 28 тур
Динамо Хьюстон
0 : 2
27.09.2026
Канзаc Сити
Был в запасе
США. МЛС, 27 тур
Канзаc Сити
3 : 4
20.09.2026
Филадельфия Юнион
Был в запасе
США. МЛС, 26 тур
Канзаc Сити
3 : 1
13.09.2026
Лос-Анджелес
Был в запасе
США. МЛС, 23 тур
Канзаc Сити
0 : 3
30.08.2026
Ванкувер Уайткепс
Был в запасе
Статистика по турнирам
США. МЛС 2026
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2025
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
США. МЛС 2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Канзаc Сити
9
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 28 тур
Динамо Хьюстон
0 : 2
27.09.2026
Канзаc Сити
Был в запасе
США. МЛС, 27 тур
Канзаc Сити
3 : 4
20.09.2026
Филадельфия Юнион
Был в запасе
США. МЛС, 26 тур
Канзаc Сити
3 : 1
13.09.2026
Лос-Анджелес
Был в запасе
США. МЛС, 23 тур
Канзаc Сити
0 : 3
30.08.2026
Ванкувер Уайткепс
Был в запасе
США. МЛС, 22 тур
Атланта Юнайтед
2 : 1
24.08.2026
Канзаc Сити
Был в запасе
США. МЛС, 21 тур
Канзаc Сити
1 : 1
20.08.2026
Сент-Луис
Был в запасе
США. МЛС, 19 тур
Канзаc Сити
0 : 2
02.08.2026
Динамо Хьюстон
Был в запасе
США. МЛС, 18 тур
Лос-Анджелес
4 : 0
26.07.2026
Канзаc Сити
Был в запасе
США. МЛС, 17 тур
Канзаc Сити
2 : 1
23.07.2026
Миннесота Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 16 тур
Сент-Луис
3 : 2
17.07.2026
Канзаc Сити
Был в запасе
США. МЛС, 15 тур
Канзаc Сити
1 : 2
24.05.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
Был в запасе
США. МЛС, 14 тур
Остин
1 : 2
17.05.2026
Канзаc Сити
Был в запасе
США. МЛС, 13 тур
Канзаc Сити
3 : 1
14.05.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
Был в запасе
США. МЛС, 12 тур
Портленд
6 : 0
10.05.2026
Канзаc Сити
Был в запасе
США. МЛС, 11 тур
Канзаc Сити
1 : 1
02.05.2026
Сиэтл
Был в запасе
США. МЛС, 10 тур
Чикаго Файр
5 : 0
26.04.2026
Канзаc Сити
1' - 90'
США. МЛС, 8 тур
Ванкувер Уайткепс
3 : 0
18.04.2026
Канзаc Сити
1' - 90'
США. МЛС, 7 тур
Канзаc Сити
1 : 3
12.04.2026
Сан-Хосе
1' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 1
04.04.2026
Канзаc Сити
1' - 90'
США. МЛС, 5 тур
Канзаc Сити
1 : 4
22.03.2026
Колорадо
1' - 90'
США. МЛС, 4 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 2
15.03.2026
Канзаc Сити
1' - 90'
США. МЛС, 3 тур
Канзаc Сити
0 : 1
08.03.2026
Сан-Диего
1' - 90'
США. МЛС, 2 тур
Канзаc Сити
2 : 2
01.03.2026
Коламбус
1' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Сан-Хосе
3 : 0
22.02.2026
Канзаc Сити
1' - 90'
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