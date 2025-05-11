Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 300 тыс

Роберто Массимо - статистика

Гурник
12 октября 2000 (25), Аккра
#15 | Полузащитник
184 см
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гройтер Фюрт
28
3
4
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, 33 тур
Ганновер-96
1 : 1
11.05.2025
Гройтер Фюрт
88' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 32 тур
Герта
1 : 0
04.05.2025
Гройтер Фюрт
70' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 31 тур
Гройтер Фюрт
0 : 1
25.04.2025
Ульм 1846
76' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 30 тур
Карлсруэ
1 : 0
20.04.2025
Гройтер Фюрт
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 29 тур
Гройтер Фюрт
1 : 1
11.04.2025
Кельн
1' - 88'
12'
Германия. Вторая Бундеслига, 28 тур
Дармштадт
1 : 0
05.04.2025
Гройтер Фюрт
76' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 27 тур
Гройтер Фюрт
3 : 3
30.03.2025
Шальке-04
1' - 86'
11'
54'
Германия. Вторая Бундеслига, 26 тур
Нюрнберг
3 : 0
16.03.2025
Гройтер Фюрт
61' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 24 тур
Фортуна
1 : 2
28.02.2025
Гройтер Фюрт
90' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 23 тур
Гройтер Фюрт
3 : 0
23.02.2025
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Гройтер Фюрт
2 : 1
07.02.2025
Ян Регенсбург
74' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
Падерборн
1 : 2
02.02.2025
Гройтер Фюрт
70' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Гройтер Фюрт
2 : 4
24.01.2025
Кайзерслаутерн
1' - 81'
68'
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Пройссен
2 : 1
18.01.2025
Гройтер Фюрт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 17 тур
Гамбург
5 : 0
21.12.2024
Гройтер Фюрт
46' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 16 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
15.12.2024
Ганновер-96
1' - 59'
Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур
Гройтер Фюрт
2 : 1
07.12.2024
Герта
1' - 65'
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Ульм 1846
1 : 1
01.12.2024
Гройтер Фюрт
1' - 83'
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
2 : 3
23.11.2024
Карлсруэ
1' - 70'
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кельн
1 : 0
09.11.2024
Гройтер Фюрт
1' - 82'
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
3 : 4
26.10.2024
Гройтер Фюрт
1' - 84'
23, 39'
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Гройтер Фюрт
0 : 4
20.10.2024
Нюрнберг
1' - 62'
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Магдебург
2 : 2
06.10.2024
Гройтер Фюрт
1' - 71'
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Гройтер Фюрт
1 : 2
27.09.2024
Фортуна
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
2 : 0
21.09.2024
Гройтер Фюрт
1' - 90'
37'
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Гройтер Фюрт
0 : 0
15.09.2024
Эльверсберг
1' - 80'
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Ян Регенсбург
0 : 4
30.08.2024
Гройтер Фюрт
1' - 83'
49'
81'
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Гройтер Фюрт
1 : 1
24.08.2024
Падерборн
1' - 77'
29'
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Кайзерслаутерн
2 : 2
09.08.2024
Гройтер Фюрт
1' - 46'
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
Гройтер Фюрт
3 : 1
04.08.2024
Пройссен
1' - 80'
Главные новости
ВидеоСмелый тренер Португалии признался, что беззастенчиво обманул Роналду
17:31
Новая информация об уходе Галактионова из «Локомотива»
17:17
3
Стало известно, почему Роналдиньо пропустил прощальный матч Вагнера Лава
16:50
2
Российский форвард забил 21 гол в одном матче
16:24
6
Раскрыты 7 претендентов на звание лучшего игрока РПЛ в сентябре
16:15
4
Слуцкий отказал московскому клубу
16:04
3
Головин сказал, достаточно ли «Спартак» предложил «Монако» за его трансфер
15:38
«Он играл невероятно»: Гном Гномыч назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
15:30
8
Второй по стоимости футболист «Ростова» интересен двум клубам
14:56
Слуцкий не хочет тренировать в России
14:45
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+