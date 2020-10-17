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    Лука Мак - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Лука
    Фамилия Мак
    Команда Уйпешт
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 25 мая 2000 (22 года)
    Рост 186
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Штутгарт 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.05.2021 Был в запасе Боруссия (Менхенгладбах) 1:2 Штутгарт (Штутгарт)
    07.05.2021 85' -90' Штутгарт (Штутгарт) 2:1 Аугсбург (Аугсбург)
    17.10.2020 Был в запасе Герта (Берлин) 0:2 Штутгарт (Штутгарт)
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