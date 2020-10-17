Лука Мак - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Лука
|Фамилия
|Мак
|Команда
|Уйпешт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 мая 2000 (22 года)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Лука
|Фамилия
|Мак
|Команда
|Уйпешт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 мая 2000 (22 года)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Штутгарт
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2021
|Был в запасе
|Боруссия (Менхенгладбах)
|1:2
|Штутгарт (Штутгарт)
|07.05.2021
|85' -90'
|Штутгарт (Штутгарт)
|2:1
|Аугсбург (Аугсбург)
|17.10.2020
|Был в запасе
|Герта (Берлин)
|0:2
|Штутгарт (Штутгарт)