Альфа Сиссоко - статистика
#31 | Защитник
|Имя
|Альфа
|Фамилия
|Сиссоко
|Команда
|Сент-Этьен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 марта 1997 (25 лет)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Альфа
|Фамилия
|Сиссоко
|Команда
|Сент-Этьен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 марта 1997 (25 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сент-Этьен
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.11.2021
|1' -46'
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|1:3
|ПСЖ (Париж)
|18'
|21.11.2021
|Был в запасе
|Труа (Труа)
|0:1
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)