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    Альфа Сиссоко - статистика

    #31 | Защитник
    Имя Альфа
    Фамилия Сиссоко
    Команда Сент-Этьен
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 7 марта 1997 (25 лет)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сент-Этьен 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.11.2021 1' -46' Сент-Этьен (Сент-Этьен) 1:3 ПСЖ (Париж)
    18'
    21.11.2021 Был в запасе Труа (Труа) 0:1 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
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