Владимир Победимов - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Владимир
|Фамилия
|Победимов
|Команда
|Торпедо Вл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 ноября 1998 (24 года)
|Рост
|171
|Имя
|Владимир
|Фамилия
|Победимов
|Команда
|Торпедо Вл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 ноября 1998 (24 года)
|Рост
|171
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торпедо Вл
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.09.2021
|1' -90'
|Торпедо Вл (Владимир)
|0:2
|Урал (Екатеринбург)