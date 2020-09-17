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    Martin Bednár - статистика

    #66 | Нападающий
    Имя Martin Bednár
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ДАК 1904 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.09.2020 60' -90' ЛАСК (Линц) 7:0 ДАК 1904 (Дунайська Стреда)
    17.09.2020 106' -90' ДАК 1904 (Дунайська Стреда) 5:3 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
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