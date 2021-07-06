Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Siniša Dujaković - статистика

    #14 | Нападающий
    Имя Siniša Dujaković
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Борац 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.07.2021 1' -122' Борац (Баня-Лука) 2:1 ЧФР Клуж (Бухарест)
    06.07.2021 Был в запасе ЧФР Клуж (Бухарест) 3:1 Борац (Баня-Лука)
    • Читайте нас: 
    11