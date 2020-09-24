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Bartosz Rymaniak
Статистика
Bartosz Rymaniak - статистика
#28 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Польша. Кубок 2025/2026
Лига Европы 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Пяст
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 3 раунд
Копенгаген
3 : 0
24.09.2020
Пяст
Был в запасе
Лига Европы, 2 раунд
Пяст
3 : 2
17.09.2020
Хартберг
90' - 90'
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