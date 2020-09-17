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Adrian Sardinero
Статистика
Adrian Sardinero - статистика
#22 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Греция. Суперлига 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
ОФИ
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 2 раунд
ОФИ
0 : 1
17.09.2020
Аполлон
1' - 90'
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