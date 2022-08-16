Сергей Поповицкий - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Сергей
|Фамилия
|Поповицкий
|Команда
|Зоркий
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 августа 1996 (26 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Сергей
|Фамилия
|Поповицкий
|Команда
|Зоркий
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 августа 1996 (26 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зоркий
|1
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.08.2022
|1' -90'
|Амкал (Москва)
|1:1
(8:7)п
|Зоркий (Красногорск)
|23' 74'