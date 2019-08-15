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Даниэл Пудил
Статистика
Даниэл Пудил - статистика
Завершил карьеру
27 сентября 1985 (40), Прага
#36 | Защитник
185 см | 81 кг
Чехия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига Европы 2019/2020
Чехия. Синот Лига 2019/2020
Англия. Чемпионшип 2018/2019
Англия. Кубок 2017/2018
Англия. Кубок Лиги 2017/2018
Англия. Чемпионшип 2017/2018
Англия. Кубок 2016/2017
Англия. Чемпионшип 2016/2017
Чемпионат Европы 2016
Англия. Чемпионшип 2015/2016
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Англия. Кубок 2013/2014
Товарищеские матчи 2012
Италия. Серия А 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Млада Болеслав
3
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 3 раунд
Млада Болеслав
0 : 1
15.08.2019
ФКСБ
1' - 90'
Лига Европы, 2 раунд
Ордабасы
2 : 3
01.08.2019
Млада Болеслав
1' - 90'
55'
Лига Европы, 2 раунд
Млада Болеслав
1 : 1
25.07.2019
Ордабасы
1' - 90'
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