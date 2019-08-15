Статистика по турнирам

Лига Европы 2019/2020 Чехия. Синот Лига 2019/2020 Англия. Чемпионшип 2018/2019 Англия. Кубок 2017/2018 Англия. Кубок Лиги 2017/2018 Англия. Чемпионшип 2017/2018 Англия. Кубок 2016/2017 Англия. Чемпионшип 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Англия. Чемпионшип 2015/2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Англия. Кубок 2013/2014 Товарищеские матчи 2012 Италия. Серия А 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Лига Чемпионов 2007/2008