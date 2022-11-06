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    Фабиу Силва - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Фабиу
    Фамилия Силва
    Команда ПСВ
    Состав Основной
    Родной город Порту
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 19 июля 2002 (20 лет)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 13,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    19.02.2023 Был в запасе Утрехт 2:2 ПСВ Голландия. Эредивизие, 22 тур
    16.02.2023 62' - 90' Севилья 3:0 ПСВ Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
    11.02.2023 72' - 90' ПСВ 6:0 Гронинген Голландия. Эредивизие, 21 тур
    84'
    05.02.2023 70' - 90' Фейеноорд 2:2 ПСВ Голландия. Эредивизие, 20 тур
    28.01.2023 82' - 90' ПСВ 2:0 Гоу Эхед Иглс Голландия. Эредивизие, 19 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Андерлехт 20 7 1 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.01.2023 1' -75' Брюгге (Брюгге) 1:1 Андерлехт (Брюссель)
    08.01.2023 1' -70' Андерлехт (Брюссель) 1:3 Юнион СЖ (Брюссель)
    64'
    26.12.2022 1' -80' Шарлеруа (Шарлеруа) 0:1 Андерлехт (Брюссель)
    13.11.2022 1' -90' Андерлехт (Брюссель) 0:2 Генк (Генк)
    06.11.2022 1' -65' Антверпен (Антверпен) 0:0 Андерлехт (Брюссель)
    30.10.2022 1' -90' Андерлехт (Брюссель) 4:2 Эйпен (Эйпен)
    85'
    23.10.2022 1' -90' Стандард (Льеж) 3:1 Андерлехт (Брюссель)
    20.10.2022 1' -86' Зюлте-Варегем (Варегем) 3:2 Андерлехт (Брюссель)
    41'
    16.10.2022 1' -90' Андерлехт (Брюссель) 0:1 Брюгге (Брюгге)
    09.10.2022 1' -86' Мехелен (Мехелен) 1:3 Андерлехт (Брюссель)
    71'
    02.10.2022 1' -90' Андерлехт (Брюссель) 0:1 Шарлеруа (Шарлеруа)
    18.09.2022 1' -82' Андерлехт (Брюссель) 4:1 Кортрейк (Кортрейк)
    11.09.2022 1' -90' Вестерло (Вестерло) 2:1 Андерлехт (Брюссель)
    04.09.2022 1' -90' Андерлехт (Брюссель) 2:2 Оуд-Хеверли (Левен)
    85' 61'
    01.09.2022 1' -90' Андерлехт (Брюссель) 0:1 Гент (Гент)
    85'
    28.08.2022 48' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 2:1 Андерлехт (Брюссель)
    14.08.2022 1' -81' Сент-Труйден (Брюссель) 0:3 Андерлехт (Брюссель)
    45' 74'
    07.08.2022 1' -85' Андерлехт (Брюссель) 3:1 Серен (Серен)
    30'
    30.07.2022 46' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 1:0 Андерлехт (Брюссель)
    24.07.2022 81' -90' Андерлехт (Брюссель) 2:0 Остенде (Остенде)
    88'
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