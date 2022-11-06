Фабиу Силва - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Фабиу
|Фамилия
|Силва
|Команда
|ПСВ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Порту
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 июля 2002 (20 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 13,00
млн
|Имя
|Фабиу
|Фамилия
|Силва
|Команда
|ПСВ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Порту
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 июля 2002 (20 лет)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.02.2023
|Был в запасе
|Утрехт
|2:2
|ПСВ
|Голландия. Эредивизие, 22 тур
|16.02.2023
|62' - 90'
|Севилья
|3:0
|ПСВ
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|11.02.2023
|72' - 90'
|ПСВ
|6:0
|Гронинген
|Голландия. Эредивизие, 21 тур
|84'
|05.02.2023
|70' - 90'
|Фейеноорд
|2:2
|ПСВ
|Голландия. Эредивизие, 20 тур
|28.01.2023
|82' - 90'
|ПСВ
|2:0
|Гоу Эхед Иглс
|Голландия. Эредивизие, 19 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Андерлехт
|20
|7
|1
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.01.2023
|1' -75'
|Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Андерлехт (Брюссель)
|08.01.2023
|1' -70'
|Андерлехт (Брюссель)
|1:3
|Юнион СЖ (Брюссель)
|64'
|26.12.2022
|1' -80'
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|0:1
|Андерлехт (Брюссель)
|13.11.2022
|1' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|0:2
|Генк (Генк)
|06.11.2022
|1' -65'
|Антверпен (Антверпен)
|0:0
|Андерлехт (Брюссель)
|30.10.2022
|1' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|4:2
|Эйпен (Эйпен)
|85'
|23.10.2022
|1' -90'
|Стандард (Льеж)
|3:1
|Андерлехт (Брюссель)
|20.10.2022
|1' -86'
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|3:2
|Андерлехт (Брюссель)
|41'
|16.10.2022
|1' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|0:1
|Брюгге (Брюгге)
|09.10.2022
|1' -86'
|Мехелен (Мехелен)
|1:3
|Андерлехт (Брюссель)
|71'
|02.10.2022
|1' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|0:1
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|18.09.2022
|1' -82'
|Андерлехт (Брюссель)
|4:1
|Кортрейк (Кортрейк)
|11.09.2022
|1' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|2:1
|Андерлехт (Брюссель)
|04.09.2022
|1' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|2:2
|Оуд-Хеверли (Левен)
|85' 61'
|01.09.2022
|1' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|0:1
|Гент (Гент)
|85'
|28.08.2022
|48' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:1
|Андерлехт (Брюссель)
|14.08.2022
|1' -81'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|0:3
|Андерлехт (Брюссель)
|45' 74'
|07.08.2022
|1' -85'
|Андерлехт (Брюссель)
|3:1
|Серен (Серен)
|30'
|30.07.2022
|46' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|1:0
|Андерлехт (Брюссель)
|24.07.2022
|81' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|2:0
|Остенде (Остенде)
|88'