Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Вторая Лига Б группа 1
Команды
Ангушт
Руслан Тутаев
Статистика
Руслан Тутаев - статистика
Ангушт
23 сентября 2000 (26), Ульяновск
#77 | Нападающий
178 см
Россия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 25 тур
Ангушт
0 : 1
26.09.2026
Астрахань
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 24 тур
Нарт
3 : 0
19.09.2026
Ангушт
1' - 73'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 23 тур
Ангушт
1 : 2
12.09.2026
Спартак-Нальчик
1' - 45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 22 тур
Дружба
1 : 0
05.09.2026
Ангушт
1' - 82'
Статистика по турнирам
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2026
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 2024
Россия. Кубок 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ангушт
19
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 25 тур
Ангушт
0 : 1
26.09.2026
Астрахань
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 24 тур
Нарт
3 : 0
19.09.2026
Ангушт
1' - 73'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 23 тур
Ангушт
1 : 2
12.09.2026
Спартак-Нальчик
1' - 45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 22 тур
Дружба
1 : 0
05.09.2026
Ангушт
1' - 82'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 20 тур
Ангушт
0 : 1
22.08.2026
Севастополь
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 19 тур
Ростов-2
0 : 0
15.08.2026
Ангушт
1' - 76'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 18 тур
Ангушт
0 : 0
08.08.2026
Заря Луганск РФ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 17 тур
Рубин Я
3 : 2
01.08.2026
Ангушт
1' - 90'
3'
66'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Ангушт
0 : 0
25.07.2026
Кызылташ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Севастополь
1 : 0
27.06.2026
Ангушт
1' - 90'
56'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Заря Луганск РФ
1 : 0
13.06.2026
Ангушт
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Ангушт
0 : 1
06.06.2026
Рубин Я
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 10 тур
Кызылташ
5 : 1
30.05.2026
Ангушт
1' - 87'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 9 тур
Ангушт
0 : 1
23.05.2026
Дружба
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 8 тур
Спартак-Нальчик
0 : 0
16.05.2026
Ангушт
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Ангушт
0 : 3
08.05.2026
Нарт
1' - 84'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 6 тур
Ангушт
2 : 0
02.05.2026
Динамо-2 Мх
1' - 88'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 4 тур
Ангушт
1 : 0
18.04.2026
Чайка-М
71' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 3 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
11.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Астрахань
0 : 1
04.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Главные новости
Основной игрок «Спартака» восстановился от травмы
14:30
Головин резко изменил позицию насчет трансфера в «Спартак»: «Не будет проблемой»
13:41
2
Смелый тренер Португалии пригрозил Роналду после его ужасной выходки
12:40
3
Посетивший Москву чемпион мира приехал не туда из-за проблем с геолокацией
11:56
2
Головин признался, что был готов перейти в «Спартак» или «Зенит» несколько недель назад
11:38
2
Видео
Головин отомстил Соболеву в сборной России
10:59
8
Экс-игрок ЦСКА вспомнил, как его чуть не посадили за изнасилование: «Меня искали по всей России»
10:25
2
Раскрыта информация о дате завершения карьеры Месси
09:41
5
Вскрылась неожиданная подробность драки Венгрии и Украины
09:15
3
Клопп рассказал, что сделает со сборной Германии после унизительного поражения от Греции
08:20
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+