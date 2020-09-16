Саркисджан Григорян - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Саркисджан
|Фамилия
|Григорян
|Команда
|Машук-КМВ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пятигорск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 марта 1999 (23 года)
|Рост
|173
|Имя
|Саркисджан
|Фамилия
|Григорян
|Команда
|Машук-КМВ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пятигорск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 марта 1999 (23 года)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Машук-КМВ
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.09.2020
|86' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|1:2
|Тамбов (Тамбов)