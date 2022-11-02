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    Иван Тимошенко - статистика

    #99 | Нападающий
    Имя Иван
    Фамилия Тимошенко
    Команда Родина
    Состав Основной
    Родной город Ставрополь
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 9 мая 1999 (23 года)
    Рост 188
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Родина 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.11.2022 1' -59' Родина (Москва) 3:4 Звезда (Санкт-Петербург)
    41'
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