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РПЛ 2026/2027
Команды
Родина
Иван Тимошенко
Статистика
€ 1,20 млн
Иван Тимошенко - статистика
Родина
9 мая 1999 (27), Ставрополь
#99 | Нападающий
188 см
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Родина
1 : 1
16.09.2026
Рубин
72' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Крылья Советов
2 : 1
11.09.2026
Родина
1' - 90'
59'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Динамо Мх
2 : 0
06.09.2026
Родина
Был в запасе
Россия. Кубок, 3 тур
Спартак
3 : 1
02.09.2026
Родина
1' - 81'
30'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Родина
0 : 3
30.08.2026
Балтика
78' - 90'
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2026/2027
Россия. Премьер-лига 2026/2027
Россия. PARI Первая лига 2025/2026
Россия. Кубок 2025/2026
Товарищеские матчи 2025
Россия. Кубок 2024/2025
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Россия. Премьер-лига 2022/2023
Россия. ФНЛ 2. Группа 1 2021/2022
Россия. Кубок 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Родина
2
2
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 3 тур
Спартак
3 : 1
02.09.2026
Родина
1' - 81'
30'
Россия. Кубок, 2 тур
Родина
1 : 4
18.08.2026
Оренбург
1' - 59'
33'
42'
Россия. Кубок, 1 тур
Родина
5 : 0
04.08.2026
Рубин
Был в запасе
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