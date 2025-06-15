Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Никита Климов - статистика

Завершил карьеру
17 июня 1999 (27), Кривой Рог
#21 | Полузащитник
177 см
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Форте
13
0
3
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Муром
3 : 1
15.06.2025
Форте
1' - 69'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Форте
2 : 3
07.06.2025
Динамо Киров
1' - 90'
44, 47'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Сибирь
2 : 2
31.05.2025
Форте
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Калуга
2 : 0
25.05.2025
Форте
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Форте
0 : 0
21.05.2025
Иртыш
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 13 тур
Динамо-2
5 : 2
17.05.2025
Форте
1' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
Форте
1 : 2
10.05.2025
Текстильщик
1' - 90'
68'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 11 тур
Динамо Вл
0 : 1
03.05.2025
Форте
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 10 тур
Форте
3 : 2
26.04.2025
Авангард
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 9 тур
Динамо Киров
1 : 0
20.04.2025
Форте
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 8 тур
Форте
0 : 2
16.04.2025
Сибирь
57' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 7 тур
Форте
0 : 1
12.04.2025
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 6 тур
Иртыш
0 : 0
05.04.2025
Форте
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 5 тур
Форте
2 : 1
29.03.2025
Динамо-2
76' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 4 тур
Текстильщик
5 : 0
22.03.2025
Форте
74' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 3 тур
Форте
1 : 1
15.03.2025
Динамо Вл
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 2 тур
Авангард
3 : 1
08.03.2025
Форте
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 1 тур
Форте
0 : 0
01.03.2025
Муром
Был в запасе
Главные новости
Головин резко изменил позицию насчет трансфера в «Спартак»: «Не будет проблемой»
13:41
1
Тренер Португалии пригрозил Роналду после его ужасной выходки
12:40
2
Посетивший Москву чемпион мира приехал не туда из-за проблем с геолокацией
11:56
2
Головин признался, что был готов перейти в «Спартак» или «Зенит» несколько недель назад
11:38
1
ВидеоГоловин отомстил Соболеву в сборной России
10:59
7
Экс-игрок ЦСКА вспомнил, как его чуть не посадили за изнасилование: «Меня искали по всей России»
10:25
2
Раскрыта информация о дате завершения карьеры Месси
09:41
5
Вскрылась неожиданная подробность драки Венгрии и Украины
09:15
3
Клопп рассказал, что сделает со сборной Германии после унизительного поражения от Греции
08:20
3
Роналду расстроился, что остался на скамейке, и не поблагодарил болельщиков после матча
08:12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+