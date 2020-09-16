Никита Климов - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Никита
|Фамилия
|Климов
|Команда
|Черноморец
|Состав
|Основной
|Родной город
|Криаой Рог
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 июня 1999 (23 года)
|Рост
|177
|Имя
|Никита
|Фамилия
|Климов
|Команда
|Черноморец
|Состав
|Основной
|Родной город
|Криаой Рог
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 июня 1999 (23 года)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черноморец
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.09.2020
|1' -83'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:4
|Рубин (Казань)