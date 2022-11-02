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    Идар Шумахов - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Идар
    Фамилия Шумахов
    Команда Динамо Мх
    Состав Основной
    Родной город Нальчик
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 июня 1999 (23 года)
    Рост 185
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо Мх 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.11.2022 1' -90' Уфа (Уфа) 2:2
    (4:3)п    		 Динамо Мх (Махачкала)
    02.11.2022 1' -90' Динамо Мх (Махачкала) 0:0
    (5:3)п    		 Динамо Вл (Владивосток)
    81'
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