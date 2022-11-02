Идар Шумахов - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Идар
|Фамилия
|Шумахов
|Команда
|Динамо Мх
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нальчик
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 июня 1999 (23 года)
|Рост
|185
|Имя
|Идар
|Фамилия
|Шумахов
|Команда
|Динамо Мх
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нальчик
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 июня 1999 (23 года)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо Мх
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.11.2022
|1' -90'
|Уфа (Уфа)
|2:2
(4:3)п
|Динамо Мх (Махачкала)
|02.11.2022
|1' -90'
|Динамо Мх (Махачкала)
|0:0
(5:3)п
|Динамо Вл (Владивосток)
|81'