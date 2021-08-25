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    Максим Петров - статистика

    #22 | Защитник
    Имя Максим
    Фамилия Петров
    Команда Ленинградец
    Состав Основной
    Родной город Санкт-Петербург
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 8 октября 1999 (23 года)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ленинградец 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.09.2021 1' -90' Ленинградец (Санкт-Петербург) 0:2 Краснодар (Краснодар)
    25.08.2021 Был в запасе Ленинградец (Санкт-Петербург) 1:0 Кубань (Краснодар)
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