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    Вилитти Юнусса - статистика

    #18 | Полузащитник
    Имя Вилитти
    Фамилия Юнусса
    Команда Дижон
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 9 сентября 2001 (21 год)
    Рост 170
    Вес 65
    Стоимость:
    € 700
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Дижон 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.05.2021 1' -61' Сент-Этьен (Сент-Этьен) 0:1 Дижон (Дижон)
    16.05.2021 Был в запасе Дижон (Дижон) 0:4 Нант (Нант)
    09.05.2021 Был в запасе Анжер (Анжер) 3:0 Дижон (Дижон)
    02.05.2021 Был в запасе Дижон (Дижон) 1:5 Метц (Метц)
    21.02.2021 Был в запасе Ланс (Ланс) 2:1 Дижон (Дижон)
    23.12.2020 Был в запасе Ним (Ним) 1:3 Дижон (Дижон)
    13.12.2020 Был в запасе Нант (Нант) 1:1 Дижон (Дижон)
    06.12.2020 Был в запасе Дижон (Дижон) 0:0 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    08.11.2020 Был в запасе Метц (Метц) 1:1 Дижон (Дижон)
    16.10.2020 Был в запасе Дижон (Дижон) 1:1 Ренн (Ренн)
    04.10.2020 Был в запасе Бордо (Бордо) 3:0 Дижон (Дижон)
    27.09.2020 Был в запасе Дижон (Дижон) 2:2 Монпелье (Монпелье)
    20.09.2020 85' -90' Страсбур (Страсбур) 1:0 Дижон (Дижон)
    13.09.2020 80' -90' Дижон (Дижон) 0:2 Брест (Брест)
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