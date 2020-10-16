Вилитти Юнусса - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Вилитти
|Фамилия
|Юнусса
|Команда
|Дижон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 сентября 2001 (21 год)
|Рост
|170
|Вес
|65
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Вилитти
|Фамилия
|Юнусса
|Команда
|Дижон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 сентября 2001 (21 год)
|Рост
|170
|Вес
|65
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дижон
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.05.2021
|1' -61'
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|0:1
|Дижон (Дижон)
|16.05.2021
|Был в запасе
|Дижон (Дижон)
|0:4
|Нант (Нант)
|09.05.2021
|Был в запасе
|Анжер (Анжер)
|3:0
|Дижон (Дижон)
|02.05.2021
|Был в запасе
|Дижон (Дижон)
|1:5
|Метц (Метц)
|21.02.2021
|Был в запасе
|Ланс (Ланс)
|2:1
|Дижон (Дижон)
|23.12.2020
|Был в запасе
|Ним (Ним)
|1:3
|Дижон (Дижон)
|13.12.2020
|Был в запасе
|Нант (Нант)
|1:1
|Дижон (Дижон)
|06.12.2020
|Был в запасе
|Дижон (Дижон)
|0:0
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|08.11.2020
|Был в запасе
|Метц (Метц)
|1:1
|Дижон (Дижон)
|16.10.2020
|Был в запасе
|Дижон (Дижон)
|1:1
|Ренн (Ренн)
|04.10.2020
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|3:0
|Дижон (Дижон)
|27.09.2020
|Был в запасе
|Дижон (Дижон)
|2:2
|Монпелье (Монпелье)
|20.09.2020
|85' -90'
|Страсбур (Страсбур)
|1:0
|Дижон (Дижон)
|13.09.2020
|80' -90'
|Дижон (Дижон)
|0:2
|Брест (Брест)