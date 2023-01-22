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    Жоржиньо Рюттер - статистика

    #33 | Нападающий
    Имя Жоржиньо
    Фамилия Рюттер
    Команда Хоффенхайм
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 20 апреля 2002 (20 лет)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 16,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лидс 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.02.2023 78' -90' Эвертон (Ливерпуль) 1:0 Лидс (Лидс)
    12.02.2023 58' -90' Лидс (Лидс) 0:2 Манчестер Юнайтед (Манчестер)
    08.02.2023 63' -90' Манчестер Юнайтед (Манчестер) 2:2 Лидс (Лидс)
    05.02.2023 68' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:0 Лидс (Лидс)
    22.01.2023 Был в запасе Лидс (Лидс) 0:0 Брентфорд (Лондон)
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