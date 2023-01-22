Жоржиньо Рюттер - статистика
#33 | Нападающий
|Имя
|Жоржиньо
|Фамилия
|Рюттер
|Команда
|Хоффенхайм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 апреля 2002 (20 лет)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 16,00
млн
|Имя
|Жоржиньо
|Фамилия
|Рюттер
|Команда
|Хоффенхайм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 апреля 2002 (20 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лидс
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.02.2023
|78' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|1:0
|Лидс (Лидс)
|12.02.2023
|58' -90'
|Лидс (Лидс)
|0:2
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|08.02.2023
|63' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|2:2
|Лидс (Лидс)
|05.02.2023
|68' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:0
|Лидс (Лидс)
|22.01.2023
|Был в запасе
|Лидс (Лидс)
|0:0
|Брентфорд (Лондон)