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Брайтон
Жоржиньо Рюттер
Статистика
€ 30 млн
Жоржиньо Рюттер - статистика
Брайтон
20 апреля 2002 (24)
#10 | Нападающий
182 см
Франция
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Матчи за последние 30 дней
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Брайтон
3 : 0
19.09.2026
Арсенал
76' - 90'
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Манчестер Юнайтед
2 : 3
16.09.2026
Брайтон
82' - 90'
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Команда
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Брайтон
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0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Манчестер Юнайтед
2 : 3
16.09.2026
Брайтон
82' - 90'
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