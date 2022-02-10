Ника Нинуа - статистика
#32 | Полузащитник
|Имя
|Ника
|Фамилия
|Нинуа
|Команда
|Анортосис
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тбилиси
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 июня 1999 (23 года)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Ника
|Фамилия
|Нинуа
|Команда
|Анортосис
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тбилиси
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 июня 1999 (23 года)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ПАС Ламия
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.03.2022
|Был в запасе
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:2
|ПАОК (Салоники)
|13.02.2022
|78' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|2:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|10.02.2022
|64' -90'
|Атромитос (Перистери)
|3:1
|ПАС Ламия (Ламия)