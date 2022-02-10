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    Ника Нинуа - статистика

    #32 | Полузащитник
    Имя Ника
    Фамилия Нинуа
    Команда Анортосис
    Состав Основной
    Родной город Тбилиси
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 июня 1999 (23 года)
    Рост 186
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ПАС Ламия 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.03.2022 Был в запасе ПАС Ламия (Ламия) 0:2 ПАОК (Салоники)
    13.02.2022 78' -90' Панатинаикос (Афины) 2:0 ПАС Ламия (Ламия)
    10.02.2022 64' -90' Атромитос (Перистери) 3:1 ПАС Ламия (Ламия)
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