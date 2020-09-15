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    Илья Кунгуров - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Илья
    Отчество Владимирович
    Фамилия Кунгуров
    Команда Зенит
    Состав Основной
    Родной город Иркутск
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 26 июня 1989 (33 года)
    Рост 183
    Вес 69
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зенит 2 -6 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.09.2020 1' -90' Зенит (Иркутск) 0:0
    (3:4)п    		 Пари НН (Нижний Новгород)
    15.09.2020 1' -90' Зенит (Иркутск) 0:1 Химки (Химки)
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