Илья Кунгуров - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Илья
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Кунгуров
|Команда
|Зенит
|Состав
|Основной
|Родной город
|Иркутск
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|26 июня 1989 (33 года)
|Рост
|183
|Вес
|69
|Имя
|Илья
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Кунгуров
|Команда
|Зенит
|Состав
|Основной
|Родной город
|Иркутск
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|26 июня 1989 (33 года)
|Рост
|183
|Вес
|69
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит
|2
|-6
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.09.2020
|1' -90'
|Зенит (Иркутск)
|0:0
(3:4)п
|Пари НН (Нижний Новгород)
|15.09.2020
|1' -90'
|Зенит (Иркутск)
|0:1
|Химки (Химки)