Хон Морсильо - статистика
#2 | Нападающий
|Имя
|Хон
|Фамилия
|Морсильо
|Команда
|Атлетик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 сентября 1998 (24 года)
|Рост
|183
|Вес
|72
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Хон
|Фамилия
|Морсильо
|Команда
|Атлетик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 сентября 1998 (24 года)
|Рост
|183
|Вес
|72
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.02.2023
|Был в запасе
|Атлетико
|1:0
|Атлетик
|Испания. Примера, 22 тур
|11.02.2023
|Был в запасе
|Валенсия
|1:2
|Атлетик
|Испания. Примера, 21 тур
|03.02.2023
|84' - 90'
|Атлетик
|4:1
|Кадис
|Испания. Примера, 20 тур
|29.01.2023
|Был в запасе
|Сельта
|1:0
|Атлетик
|Испания. Примера, 19 тур
|26.01.2023
|Был в запасе
|Валенсия
|1:3
|Атлетик
|Испания. Кубок, 1/4 финала
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атлетик
|9
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.02.2023
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|1:0
|Атлетик (Бильбао)
|11.02.2023
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|1:2
|Атлетик (Бильбао)
|03.02.2023
|84' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|4:1
|Кадис (Кадис)
|29.01.2023
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|1:0
|Атлетик (Бильбао)
|22.01.2023
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|0:2
|Реал (Мадрид)
|14.01.2023
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|3:1
|Атлетик (Бильбао)
|08.11.2022
|83' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|3:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|04.11.2022
|Был в запасе
|Жирона (Жирона)
|2:1
|Атлетик (Бильбао)
|30.10.2022
|82' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|1:0
|Вильярреал (Вильярреал)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Барселона (Барселона)
|4:0
|Атлетик (Бильбао)
|15.10.2022
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|0:1
|Атлетико (Мадрид)
|08.10.2022
|88' -90'
|Севилья (Севилья)
|1:1
|Атлетик (Бильбао)
|30.09.2022
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|4:0
|Альмерия (Альмерия)
|17.09.2022
|79' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|3:2
|Райо Вальекано (Мадрид)
|11.09.2022
|78' -90'
|Эльче (Эльче)
|1:4
|Атлетик (Бильбао)
|04.09.2022
|84' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|0:1
|Эспаньол (Барселона)
|29.08.2022
|88' -90'
|Кадис (Кадис)
|0:4
|Атлетик (Бильбао)
|90'
|21.08.2022
|90' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|1:0
|Валенсия (Валенсия)