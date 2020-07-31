Статистика по турнирам

Сербия. Суперлига 2026/2027 Лига конференций 2025/2026 Сербия. Суперлига 2025/2026 Лига чемпионов АФК 2023/2024 Саудовская Аравия. Премьер-лига 2023/2024 Лига Европы 2019/2020 Лига Европы 2018/2019 Чемпионат мира 2018 Лига Европы 2017/2018 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Товарищеские матчи. Сборные 2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Товарищеские матчи. Сборные 2013 Лига Европы 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Англия. Премьер-лига 2009/2010 Испания. Примера 2008/2009 Олимпиада 2008 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Лига Чемпионов 2007/2008