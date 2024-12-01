Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Simon Thomas - статистика

Тромсе
Завершил карьеру
#12 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Тромсе
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
01.12.2024
Тромсе
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Тромсе
2 : 0
23.11.2024
Стремсгодсет
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
2 : 0
10.11.2024
Тромсе
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 3
03.11.2024
ХамКам
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Бранн
4 : 0
27.10.2024
Тромсе
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Тромсе
0 : 0
19.10.2024
Буде-Глимт
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
5 : 3
28.09.2024
Тромсе
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Тромсе
3 : 0
22.09.2024
Сандефьорд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Одд
1 : 0
15.09.2024
Тромсе
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Тромсе
2 : 2
01.09.2024
Викинг
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Лиллестрем
0 : 1
25.08.2024
Тромсе
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
КФУМ-Камератене
0 : 1
18.08.2024
Тромсе
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Тромсе
0 : 0
28.07.2024
Кристиансунд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Стремсгодсет
0 : 1
21.07.2024
Тромсе
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
Тромсе
1 : 2
13.07.2024
КФУМ-Камератене
18' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
ХамКам
0 : 0
07.07.2024
Тромсе
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Сандефьорд
1 : 2
03.07.2024
Тромсе
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Тромсе
0 : 2
28.06.2024
Мольде
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Тромсе
1 : 2
02.06.2024
Лиллестрем
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Тромсе
3 : 0
29.05.2024
Фредрикстад
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
Фредрикстад
0 : 0
25.05.2024
Тромсе
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
Тромсе
3 : 1
20.05.2024
Русенборг
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
Буде-Глимт
4 : 0
16.05.2024
Тромсе
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Тромсе
4 : 0
12.05.2024
Одд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
Викинг
2 : 1
05.05.2024
Тромсе
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
Тромсе
0 : 3
28.04.2024
Сарпсборг 08
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Кристиансунд
1 : 0
21.04.2024
Тромсе
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
Тромсе
0 : 1
14.04.2024
Хаугесунд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Тромсе
2 : 4
01.04.2024
Бранн
Был в запасе
Главные новости
Тренер Португалии пригрозил Роналду после его ужасной выходки
12:40
Посетивший Москву чемпион мира приехал не туда из-за проблем с геолокацией
11:56
Головин признался, что был готов перейти в «Спартак» или «Зенит» несколько недель назад
11:38
1
ВидеоГоловин отомстил Соболеву в сборной России
10:59
2
Экс-игрок ЦСКА вспомнил, как его чуть не посадили за изнасилование: «Меня искали по всей России»
10:25
2
Раскрыта информация о дате завершения карьеры Месси
09:41
5
Раскрыта неожиданная подробность драки Венгрии и Украины
09:15
3
Клопп рассказал, что сделает со сборной Германии после унизительного поражения от Греции
08:20
2
Роналду расстроился, что остался на скамейке, и не поблагодарил болельщиков после матча
08:12
«Зенит» выиграл Кубок, «Сити» может лишиться профессионального статуса, ЦСКА потерял защитника и другие новости
00:50
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+