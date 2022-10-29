Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Фали - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Рафаэль
    Фамилия Хименес
    Команда Кадис
    Состав Основной
    Родной город Валенсия
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 12 августа 1993 (29 лет)
    Рост 186
    Вес 72
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    19.02.2023 1' - 90' Барселона 2:0 Кадис Испания. Примера, 22 тур
    10.02.2023 1' - 90' Кадис 2:0 Жирона Испания. Примера, 21 тур
    03.02.2023 1' - 60' Атлетик 4:1 Кадис Испания. Примера, 20 тур
    28.01.2023 69' - 90' Кадис 2:0 Мальорка Испания. Примера, 19 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кадис 15 0 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.02.2023 1' -90' Барселона (Барселона) 2:0 Кадис (Кадис)
    10.02.2023 1' -90' Кадис (Кадис) 2:0 Жирона (Жирона)
    03.02.2023 1' -60' Атлетик (Бильбао) 4:1 Кадис (Кадис)
    28.01.2023 69' -90' Кадис (Кадис) 2:0 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
    16.01.2023 1' -33' Кадис (Кадис) 1:1 Эльче (Эльче)
    06.01.2023 1' -90' Валенсия (Валенсия) 0:1 Кадис (Кадис)
    34'
    30.12.2022 1' -66' Кадис (Кадис) 1:1 Альмерия (Альмерия)
    24'
    10.11.2022 1' -90' Реал (Мадрид) 2:1 Кадис (Кадис)
    29'
    05.11.2022 1' -46' Хетафе (Хетафе) 0:0 Кадис (Кадис)
    29.10.2022 1' -90' Кадис (Кадис) 3:2 Атлетико (Мадрид)
    22.10.2022 46' -90' Райо Вальекано (Мадрид) 5:1 Кадис (Кадис)
    19.10.2022 1' -90' Кадис (Кадис) 0:0 Бетис (Севилья)
    15.10.2022 Был в запасе Жирона (Жирона) 1:1 Кадис (Кадис)
    09.10.2022 Был в запасе Кадис (Кадис) 2:2 Эспаньол (Барселона)
    01.10.2022 Был в запасе Кадис (Кадис) 0:0 Вильярреал (Вильярреал)
    10.09.2022 Был в запасе Кадис (Кадис) 0:4 Барселона (Барселона)
    02.09.2022 Был в запасе Сельта (Виго) 3:0 Кадис (Кадис)
    29.08.2022 1' -46' Кадис (Кадис) 0:4 Атлетик (Бильбао)
    20.08.2022 1' -62' Осасуна (Памплона) 2:0 Кадис (Кадис)
    14.08.2022 1' -90' Кадис (Кадис) 0:1 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    86'
    • Читайте нас: 
    11