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Испания. Сегунда
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Сеута
Сальви Санчес
Статистика
€ 200 тыс
Сальви Санчес - статистика
Сеута
30 марта 1991 (35)
#25 | Нападающий
175 см | 63 кг
Испания
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Испания. Примера 2023/2024
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Испания. Кубок 2022/2023
Испания. Примера 2022/2023
Испания. Кубок 2021/2022
Испания. Примера 2021/2022
Испания. Кубок 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сеута
23
0
2
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 42 тур
Сеута
1 : 0
30.05.2026
Альбасете
75' - 90'
Испания. Сегунда, 41 тур
ФК Андорра
0 : 2
24.05.2026
Сеута
82' - 90'
Испания. Сегунда, 39 тур
Сеута
1 : 1
09.05.2026
Кастельон
73' - 90'
Испания. Сегунда, 38 тур
Спортинг
1 : 2
03.05.2026
Сеута
46' - 90'
Испания. Сегунда, 37 тур
Сеута
0 : 0
26.04.2026
Расинг
67' - 90'
Испания. Сегунда, 36 тур
Сарагоса
2 : 2
18.04.2026
Сеута
Был в запасе
Испания. Сегунда, 28 тур
Мирандес
0 : 1
01.03.2026
Сеута
Был в запасе
Испания. Сегунда, 25 тур
Сеута
3 : 2
25.02.2026
Кордоба
81' - 90'
Испания. Сегунда, 27 тур
Сеута
2 : 1
20.02.2026
Гранада
34' - 90'
86'
Испания. Сегунда, 26 тур
Уэска
2 : 0
15.02.2026
Сеута
58' - 90'
Испания. Сегунда, 24 тур
Альмерия
4 : 2
01.02.2026
Сеута
1' - 46'
45'
Испания. Сегунда, 23 тур
Сеута
3 : 1
26.01.2026
Леонеса
82' - 90'
90'
Испания. Сегунда, 22 тур
Сеута
0 : 3
17.01.2026
Вальядолид
60' - 90'
Испания. Сегунда, 21 тур
Малага
2 : 1
11.01.2026
Сеута
65' - 90'
Испания. Сегунда, 20 тур
Сеута
2 : 1
04.01.2026
ФК Андорра
1' - 69'
27'
Испания. Сегунда, 19 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 3
21.12.2025
Сеута
90' - 90'
Испания. Сегунда, 18 тур
Сеута
1 : 1
14.12.2025
Лас-Пальмас
88' - 90'
Испания. Сегунда, 17 тур
Гранада
1 : 1
07.12.2025
Сеута
90' - 90'
Испания. Сегунда, 12 тур
Кордоба
2 : 0
02.11.2025
Сеута
68' - 90'
Испания. Сегунда, 11 тур
Леонеса
0 : 1
25.10.2025
Сеута
82' - 90'
Испания. Сегунда, 10 тур
Сеута
2 : 0
18.10.2025
Мирандес
73' - 90'
Испания. Сегунда, 9 тур
Альбасете
0 : 0
12.10.2025
Сеута
66' - 90'
Испания. Сегунда, 8 тур
Сеута
1 : 0
03.10.2025
Эйбар
71' - 90'
90'
Испания. Сегунда, 7 тур
Кадис
0 : 0
28.09.2025
Сеута
68' - 90'
Испания. Сегунда, 6 тур
Сеута
1 : 0
21.09.2025
Сарагоса
85' - 90'
Испания. Сегунда, 5 тур
Кастельон
3 : 3
14.09.2025
Сеута
Был в запасе
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