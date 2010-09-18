Эдуардо Лобос - статистика
#31 | Вратарь
|Имя
|Эдуардо
|Отчество
|Эуженио Ландуэтта
|Фамилия
|Лобос
|Команда
|Унион Эспаньола
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|30 июля 1981 (41 год)
|Рост
|187
|Вес
|91
|Имя
|Эдуардо
|Отчество
|Эуженио Ландуэтта
|Фамилия
|Лобос
|Команда
|Унион Эспаньола
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|30 июля 1981 (41 год)
|Рост
|187
|Вес
|91
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Крылья Советов
|24
|-30
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.11.2010
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|0:0
|Крылья Советов (Самара)
|20.11.2010
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:0
|Динамо (Москва)
|14.11.2010
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|0:0
|Крылья Советов (Самара)
|88'
|07.11.2010
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|4:3
|Крылья Советов (Самара)
|29.10.2010
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|0:2
|Рубин (Казань)
|24.10.2010
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:2
|Крылья Советов (Самара)
|17.10.2010
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:1
|Сибирь (Новосибирск)
|02.10.2010
|1' -90'
|Алания-Д (Владикавказ)
|2:3
|Крылья Советов (Самара)
|27.09.2010
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|3:0
|Анжи (Махачкала)
|18.09.2010
|1' -90'
|Амкар-Пермь (Пермь)
|2:1
|Крылья Советов (Самара)
|12.09.2010
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|2:0
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|28.08.2010
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|1:1
|Крылья Советов (Самара)
|21.08.2010
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:3
|Ахмат (Грозный)
|14.08.2010
|1' -90'
|Томь (Томск)
|1:1
|Крылья Советов (Самара)
|07.08.2010
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|0:0
|Локомотив (Москва)
|31.07.2010
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|1:1
|Крылья Советов (Самара)
|25.07.2010
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|0:0
|Спартак (Москва)
|19.07.2010
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|0:1
|ЦСКА (Москва)
|09.07.2010
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|3:0
|Крылья Советов (Самара)
|14.05.2010
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:2
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|10.05.2010
|1' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|4:1
|Крылья Советов (Самара)
|30.04.2010
|1' -90'
|Анжи (Махачкала)
|0:0
|Крылья Советов (Самара)
|26.04.2010
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:1
|Амкар-Пермь (Пермь)
|18.04.2010
|Был в запасе
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|1:0
|Крылья Советов (Самара)
|10.04.2010
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|2:1
|Сатурн (Раменское)
|04.04.2010
|Был в запасе
|Ахмат (Грозный)
|2:0
|Крылья Советов (Самара)