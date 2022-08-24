Паскаль Стрейк - статистика
#21 | Защитник
|Имя
|Паскаль
|Фамилия
|Стрейк
|Команда
|Лидс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 августа 1999 (23 года)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 20,00
млн
|Имя
|Паскаль
|Фамилия
|Стрейк
|Команда
|Лидс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 августа 1999 (23 года)
|Рост
|190
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|08.02.2023
|1' - 23'
|Манчестер Юнайтед
|2:2
|Лидс
|Англия. Премьер-лига, 8 тур
|05.02.2023
|1' - 68'
|Ноттингем Форест
|1:0
|Лидс
|Англия. Премьер-лига, 22 тур
|13'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лидс
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.08.2022
|46' -90'
|Лидс (Лидс)
|3:1
|Барнсли (Барнсли)