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    Лейф Дэвис - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Лейф
    Фамилия Дэвис
    Команда Ипсвич Таун
    Состав Основной
    Родной город Ньюкасл-апон-Тайн
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 12 января 2000 (23 года)
    Рост 177
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    07.02.2023 Был в запасе Бернли 2:1 Ипсвич Таун Англия. Кубок, 1/16 финала, повторный матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Борнмут 12 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.03.2022 1' -29' Борнмут (Борнмут) 2:0 Дерби Каунти (Дерби)
    26.02.2022 Был в запасе Борнмут (Борнмут) 2:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    12.02.2022 84' -90' Блэкпул (Блэкпул) 1:2 Борнмут (Борнмут)
    29.01.2022 Был в запасе Барнсли (Барнсли) 0:1 Борнмут (Борнмут)
    22.01.2022 1' -84' Борнмут (Борнмут) 0:1 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    15.01.2022 1' -90' Лутон Таун (Лутон) 3:2 Борнмут (Борнмут)
    30.12.2021 Был в запасе Борнмут (Борнмут) 3:0 Кардифф (Кардифф)
    11.12.2021 Был в запасе Борнмут (Борнмут) 0:2 Блэкберн (Блэкберн)
    27.11.2021 79' -90' Борнмут (Борнмут) 2:2 Ковентри (Ковентри)
    24.11.2021 1' -90' Миллуолл (Лондон) 1:1 Борнмут (Борнмут)
    21.11.2021 1' -75' Дерби Каунти (Дерби) 3:2 Борнмут (Борнмут)
    06.11.2021 1' -90' Борнмут (Борнмут) 4:0 Суонси (Суонси)
    49'
    16.10.2021 Был в запасе Бристоль Сити (Бристоль) 0:2 Борнмут (Борнмут)
    28.08.2021 81' -88' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 0:0 Борнмут (Борнмут)
    21.08.2021 79' -89' Борнмут (Борнмут) 2:2 Блэкпул (Блэкпул)
    18.08.2021 1' -89' Бирмингем Сити (Бирмингем) 0:2 Борнмут (Борнмут)
    14.08.2021 81' -88' Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:2 Борнмут (Борнмут)
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