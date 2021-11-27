Лейф Дэвис - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Лейф
|Фамилия
|Дэвис
|Команда
|Ипсвич Таун
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ньюкасл-апон-Тайн
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 января 2000 (23 года)
|Рост
|177
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Лейф
|Фамилия
|Дэвис
|Команда
|Ипсвич Таун
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ньюкасл-апон-Тайн
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 января 2000 (23 года)
|Рост
|177
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|07.02.2023
|Был в запасе
|Бернли
|2:1
|Ипсвич Таун
|Англия. Кубок, 1/16 финала, повторный матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Борнмут
|12
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.03.2022
|1' -29'
|Борнмут (Борнмут)
|2:0
|Дерби Каунти (Дерби)
|26.02.2022
|Был в запасе
|Борнмут (Борнмут)
|2:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|12.02.2022
|84' -90'
|Блэкпул (Блэкпул)
|1:2
|Борнмут (Борнмут)
|29.01.2022
|Был в запасе
|Барнсли (Барнсли)
|0:1
|Борнмут (Борнмут)
|22.01.2022
|1' -84'
|Борнмут (Борнмут)
|0:1
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|15.01.2022
|1' -90'
|Лутон Таун (Лутон)
|3:2
|Борнмут (Борнмут)
|30.12.2021
|Был в запасе
|Борнмут (Борнмут)
|3:0
|Кардифф (Кардифф)
|11.12.2021
|Был в запасе
|Борнмут (Борнмут)
|0:2
|Блэкберн (Блэкберн)
|27.11.2021
|79' -90'
|Борнмут (Борнмут)
|2:2
|Ковентри (Ковентри)
|24.11.2021
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|1:1
|Борнмут (Борнмут)
|21.11.2021
|1' -75'
|Дерби Каунти (Дерби)
|3:2
|Борнмут (Борнмут)
|06.11.2021
|1' -90'
|Борнмут (Борнмут)
|4:0
|Суонси (Суонси)
|49'
|16.10.2021
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|0:2
|Борнмут (Борнмут)
|28.08.2021
|81' -88'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|0:0
|Борнмут (Борнмут)
|21.08.2021
|79' -89'
|Борнмут (Борнмут)
|2:2
|Блэкпул (Блэкпул)
|18.08.2021
|1' -89'
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|0:2
|Борнмут (Борнмут)
|14.08.2021
|81' -88'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:2
|Борнмут (Борнмут)