Филип Нгуиэн - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Филип
|Фамилия
|Нгуиэн
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|14 сентября 1992 (30 лет)
|Рост
|190
|Вес
|85
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Филип
|Фамилия
|Нгуиэн
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|14 сентября 1992 (30 лет)
|Рост
|190
|Вес
|85
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Словацко
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|1' -90'
|Словацко (Угерске-Градиште)
|1:1
|Фенербахче (Стамбул)
|04.08.2022
|1' -90'
|Фенербахче (Стамбул)
|3:0
|Словацко (Угерске-Градиште)