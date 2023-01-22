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    Раймондс Кроллис - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Раймондс
    Фамилия Кроллис
    Команда Специя
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 28 октября 2001 (21 год)
    Рост 186
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    19.02.2023 Был в запасе Специя 0:2 Ювентус Италия. Серия А, 23 тур
    11.02.2023 Был в запасе Эмполи 2:2 Специя Италия. Серия А, 22 тур
    05.02.2023 76' - 90' Специя 0:3 Наполи Италия. Серия А, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Специя 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.02.2023 Был в запасе Специя (Ла Специя) 0:2 Ювентус (Турин)
    11.02.2023 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 2:2 Специя (Ла Специя)
    05.02.2023 76' -90' Специя (Ла Специя) 0:3 Наполи (Неаполь)
    22.01.2023 Был в запасе Специя (Ла Специя) 0:2 Рома (Рим)
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