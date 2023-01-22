Раймондс Кроллис - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Раймондс
|Фамилия
|Кроллис
|Команда
|Специя
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 октября 2001 (21 год)
|Рост
|186
|Имя
|Раймондс
|Фамилия
|Кроллис
|Команда
|Специя
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 октября 2001 (21 год)
|Рост
|186
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.02.2023
|Был в запасе
|Специя
|0:2
|Ювентус
|Италия. Серия А, 23 тур
|11.02.2023
|Был в запасе
|Эмполи
|2:2
|Специя
|Италия. Серия А, 22 тур
|05.02.2023
|76' - 90'
|Специя
|0:3
|Наполи
|Италия. Серия А, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Специя
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.02.2023
|Был в запасе
|Специя (Ла Специя)
|0:2
|Ювентус (Турин)
|11.02.2023
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|2:2
|Специя (Ла Специя)
|05.02.2023
|76' -90'
|Специя (Ла Специя)
|0:3
|Наполи (Неаполь)
|22.01.2023
|Был в запасе
|Специя (Ла Специя)
|0:2
|Рома (Рим)