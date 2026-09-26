Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Noah Chilvers - статистика

Олдхэм
#14 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Англия. Вторая лига, 8 тур
Олдхэм
1 : 4
26.09.2026
Солфорд Сити
1' - 46'
Англия. Вторая лига, 7 тур
Рочдейл
2 : 0
19.09.2026
Олдхэм
Был в запасе
Англия. Вторая лига, 6 тур
Олдхэм
1 : 2
12.09.2026
Честерфилд
57' - 90'
Англия. Вторая лига, 4 тур
Флитвуд
1 : 1
01.09.2026
Олдхэм
Был в запасе
Англия. Вторая лига, 3 тур
Олдхэм
3 : 0
29.08.2026
Суиндон Таун
68' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Росс Каунти
30
3
5
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Шотландия. Премьер-лига, 31 тур
Росс Каунти
0 : 1
30.03.2025
Данди Юнайтед
1' - 61'
Шотландия. Премьер-лига, 30 тур
Хартс
2 : 0
15.03.2025
Росс Каунти
1' - 64'
Шотландия. Премьер-лига, 29 тур
Росс Каунти
1 : 0
01.03.2025
Килмарнок
1' - 82'
Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
Сент-Джонстон
1 : 0
26.02.2025
Росс Каунти
1' - 65'
Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
Росс Каунти
3 : 1
22.02.2025
Данди
1' - 82'
49'
Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
Мазервелл
0 : 3
15.02.2025
Росс Каунти
1' - 85'
59'
77'
Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
Рейнджерс
4 : 0
02.02.2025
Росс Каунти
1' - 86'
Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
Росс Каунти
1 : 1
25.01.2025
Хиберниан
1' - 90'
45'
Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
Росс Каунти
1 : 4
11.01.2025
Селтик
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
Килмарнок
0 : 1
05.01.2025
Росс Каунти
1' - 88'
86'
Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
Абердин
1 : 2
02.01.2025
Росс Каунти
1' - 90'
60'
24'
66'
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
Росс Каунти
2 : 2
29.12.2024
Хартс
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 19 тур
Данди
0 : 3
26.12.2024
Росс Каунти
1' - 79'
23'
70'
Шотландия. Премьер-лига, 18 тур
Росс Каунти
1 : 2
21.12.2024
Сент-Миррен
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 17 тур
Хиберниан
3 : 1
14.12.2024
Росс Каунти
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Росс Каунти
0 : 3
08.12.2024
Рейнджерс
1' - 46'
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
5 : 0
30.11.2024
Росс Каунти
1' - 61'
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Росс Каунти
2 : 1
23.11.2024
Мазервелл
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Данди Юнайтед
3 : 0
09.11.2024
Росс Каунти
77' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
0 : 0
02.11.2024
Росс Каунти
1' - 46'
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Росс Каунти
0 : 0
30.10.2024
Хиберниан
1' - 75'
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Росс Каунти
2 : 1
26.10.2024
Килмарнок
1' - 88'
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Сент-Джонстон
3 : 0
19.10.2024
Росс Каунти
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Росс Каунти
1 : 2
06.10.2024
Селтик
1' - 66'
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Хартс
1 : 1
28.09.2024
Росс Каунти
1' - 58'
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Росс Каунти
3 : 3
21.09.2024
Сент-Джонстон
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Росс Каунти
2 : 0
14.09.2024
Данди
1' - 71'
6'
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Росс Каунти
0 : 1
31.08.2024
Абердин
80' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Рейнджерс
6 : 0
24.08.2024
Росс Каунти
62' - 90'
79'
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Росс Каунти
1 : 1
10.08.2024
Данди Юнайтед
64' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Мазервелл
0 : 0
03.08.2024
Росс Каунти
88' - 90'
Главные новости
Раскрыта информация о дате завершения карьеры Месси
09:41
Раскрыта неожиданная подробность драки Венгрии и Украины
09:15
1
Клопп рассказал, что сделает со сборной Германии после унизительного поражения от Греции
08:20
Роналду расстроился, что остался на скамейке, и не поблагодарил болельщиков после матча
08:12
«Зенит» выиграл Кубок, «Сити» может лишиться профессионального статуса, ЦСКА потерял защитника и другие новости
00:50
Назван худший трансфер «МЮ» после ухода Фергюсона
00:31
«Теперь мы средняя команда»: Швайнштайгер – после поражения Германии от Греции
00:21
6
Лига наций. Германия сенсационно проиграла Греции, Португалия без Роналду победила Норвегию
Вчера, 23:44
1
Фото«Зенит» оставил подарок в раздевалке «Шанхай Шэньхуа»
Вчера, 23:35
9
Губерниев оценил назначение Кириченко в «Ростов»
Вчера, 23:27
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+