Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Даниэле Капелли
Трансферы
Даниэле Капелли - трансферы
Завершил карьеру
20 июня 1986 (40), Сериате
#25 | Защитник
186 см | 84 кг
Италия
Статистика
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
01.09.20 / 05.12.20
Падова
Без клуба
Свободный агент
02.07.18 / 01.09.20
Про Верчелли
Падова
Свободный агент
28.07.17 / 02.07.18
Чезена
Про Верчелли
Свободный агент
10.07.15 / 28.07.17
Аталанта
Чезена
Свободный агент
28.08.13 / 30.06.15
Аталанта
Чезена
Аренда
Главные новости
«Спартак» ведет переговоры о продлении контракта с Максименко: подробности
10:20
Тедеско прокомментировал увольнение из «Болоньи» спустя 3,5 месяца после назначения
10:15
Соболев – болельщику «Зенита»: «Закусывай, родной»
09:50
4
Мостовой рассказал об изменениях в «Локомотиве», которые произошли после его перехода
09:37
«Челси» объявил об уходе Боули из клуба
09:30
Месси выиграл 49-й трофей в карьере
09:18
3
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
Видео
Соболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
9
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+