Марк Оливер Рооснупп - статистика
#33 | Нападающий
|Имя
|Марк Оливер
|Фамилия
|Рооснупп
|Команда
|Левадия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Таллин
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 мая 1997 (25 лет)
|Рост
|176
|Имя
|Марк Оливер
|Фамилия
|Рооснупп
|Команда
|Левадия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Таллин
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 мая 1997 (25 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Левадия
|2
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|64' -90'
|Левадия (Таллин)
|1:1
|Хибернианс (Паола)
|72'
|19.07.2022
|1' -90'
|Хибернианс (Паола)
|3:2
|Левадия (Таллин)
|90'