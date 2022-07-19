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    Марк Оливер Рооснупп - статистика

    #33 | Нападающий
    Имя Марк Оливер
    Фамилия Рооснупп
    Команда Левадия
    Состав Основной
    Родной город Таллин
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 12 мая 1997 (25 лет)
    Рост 176
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Левадия 2 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.07.2022 64' -90' Левадия (Таллин) 1:1 Хибернианс (Паола)
    72'
    19.07.2022 1' -90' Хибернианс (Паола) 3:2 Левадия (Таллин)
    90'
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