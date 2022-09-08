Лоизос Лоизу - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Лоизос
|Фамилия
|Лоизу
|Команда
|Омония
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 июля 2003 (19 лет)
|Имя
|Лоизос
|Фамилия
|Лоизу
|Команда
|Омония
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 июля 2003 (19 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Омония
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|1' -63'
|Шериф (Тирасполь)
|1:0
|Омония (Никосия)
|27.10.2022
|Был в запасе
|Омония (Никосия)
|0:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|13.10.2022
|74' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|1:0
|Омония (Никосия)
|06.10.2022
|72' -90'
|Омония (Никосия)
|2:3
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|15.09.2022
|1' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|2:1
|Омония (Никосия)
|08.09.2022
|Был в запасе
|Омония (Никосия)
|0:3
|Шериф (Тирасполь)