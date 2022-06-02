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    Маринос Ционис - статистика

    #27 | Нападающий
    Имя Маринос
    Фамилия Ционис
    Команда Канзаc Сити
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 16 июля 2001 (21 год)
    Рост 169
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кипр 6 1 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.09.2022 1' -59' Косово 5:1 Кипр
    24.09.2022 1' -64' Кипр 1:0 Греция
    18'
    12.06.2022 1' -59' Северная Ирландия 2:2 Кипр
    51'
    09.06.2022 64' -90' Греция 3:0 Кипр
    05.06.2022 56' -90' Кипр 0:0 Северная Ирландия
    02.06.2022 1' -71' Кипр 0:2 Косово
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