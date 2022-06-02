Маринос Ционис - статистика
#27 | Нападающий
|Имя
|Маринос
|Фамилия
|Ционис
|Команда
|Канзаc Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 июля 2001 (21 год)
|Рост
|169
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Маринос
|Фамилия
|Ционис
|Команда
|Канзаc Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 июля 2001 (21 год)
|Рост
|169
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кипр
|6
|1
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.09.2022
|1' -59'
|Косово
|5:1
|Кипр
|24.09.2022
|1' -64'
|Кипр
|1:0
|Греция
|18'
|12.06.2022
|1' -59'
|Северная Ирландия
|2:2
|Кипр
|51'
|09.06.2022
|64' -90'
|Греция
|3:0
|Кипр
|05.06.2022
|56' -90'
|Кипр
|0:0
|Северная Ирландия
|02.06.2022
|1' -71'
|Кипр
|0:2
|Косово