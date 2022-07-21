Арман Оганесян - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Арман
|Фамилия
|Оганесян
|Команда
|Тобол
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ереван
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 июля 1993 (29 лет)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 175
тыс
|Имя
|Арман
|Фамилия
|Оганесян
|Команда
|Тобол
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ереван
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 июля 1993 (29 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арарат-Армения
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.07.2022
|1' -90'
|Арарат-Армения (Ереван)
|0:0
|Пайде (Пайде)