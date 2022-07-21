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    Арман Оганесян - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Арман
    Фамилия Оганесян
    Команда Тобол
    Состав Основной
    Родной город Ереван
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 7 июля 1993 (29 лет)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 175
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арарат-Армения 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.07.2022 1' -90' Арарат-Армения (Ереван) 0:0 Пайде (Пайде)
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