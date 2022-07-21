Миле Скорич - статистика
#21 | Защитник
|Имя
|Миле
|Фамилия
|Скорич
|Команда
|Осиек
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 июня 1991 (31 год)
|Рост
|187
|Вес
|82
|Имя
|Миле
|Фамилия
|Скорич
|Команда
|Осиек
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 июня 1991 (31 год)
|Рост
|187
|Вес
|82
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Осиек
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|1' -90'
|Осиек (Осиек)
|0:2
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|21.07.2022
|1' -90'
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|1:2
|Осиек (Осиек)