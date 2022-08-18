Симон Слуга - статистика
#12 | Вратарь
|Имя
|Симон
|Фамилия
|Слуга
|Команда
|Лудогорец
|Состав
|Основной
|Родной город
|Риека
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|17 марта 1993 (29 лет)
|Рост
|191
|Вес
|80
Стоимость:
€ 1,80
млн
|Имя
|Симон
|Фамилия
|Слуга
|Команда
|Лудогорец
|Состав
|Основной
|Родной город
|Риека
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|17 марта 1993 (29 лет)
|Рост
|191
|Вес
|80
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|16.02.2023
|Был в запасе
|Лудогорец
|1:0
|Андерлехт
|Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лудогорец
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|3:1
|Лудогорец (Разград)
|27.10.2022
|Был в запасе
|Лудогорец (Разград)
|0:1
|Бетис (Севилья)
|13.10.2022
|Был в запасе
|Лудогорец (Разград)
|2:0
|ХИК (Хельсинки)
|06.10.2022
|Был в запасе
|ХИК (Хельсинки)
|1:1
|Лудогорец (Разград)
|15.09.2022
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|3:2
|Лудогорец (Разград)
|08.09.2022
|Был в запасе
|Лудогорец (Разград)
|2:1
|Рома (Рим)
|25.08.2022
|1' -124'
|Жальгирис (Вильнюс)
|3:3
|Лудогорец (Разград)
|18.08.2022
|1' -90'
|Лудогорец (Разград)
|1:0
|Жальгирис (Вильнюс)