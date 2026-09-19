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Швеция. Аллсвенскан
Команды
Эргрюте
Адам Андерссон
Статистика
€ 200 тыс
Адам Андерссон - статистика
Эргрюте
11 ноября 1996 (29)
#18 | Защитник
178 см
Швеция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Швеция. Аллсвенскан, 22 тур
Эргрюте
1 : 2
19.09.2026
Сириус
1' - 67'
Швеция. Аллсвенскан, 21 тур
Мальме
4 : 1
13.09.2026
Эргрюте
1' - 90'
Швеция. Аллсвенскан, 20 тур
Эргрюте
1 : 1
06.09.2026
Хаммарбю
1' - 90'
Швеция. Аллсвенскан, 19 тур
Гетеборг
1 : 0
30.08.2026
Эргрюте
1' - 90'
Статистика по турнирам
Швеция. Аллсвенскан 2026
Дания. Суперлига 2024/2025
Норвегия. Элитсериен 2024
Лига конференций 2023/2024
Норвегия. Элитсериен 2023
Дания. Суперлига 2022/2023
Норвегия. Элитсериен 2022
Лига конференций 2021/2022
Норвегия. Элитсериен 2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Люнгбю
9
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
67' - 90'
Дания. Суперлига, 9 тур
Сендерийск
5 : 1
18.05.2025
Люнгбю
Был в запасе
Дания. Суперлига, 8 тур
Вайле
2 : 0
12.05.2025
Люнгбю
1' - 90'
66'
Дания. Суперлига, 7 тур
Люнгбю
0 : 0
04.05.2025
Виборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 6 тур
Люнгбю
2 : 0
27.04.2025
Силькеборг
71' - 90'
Дания. Суперлига, 5 тур
Виборг
1 : 1
21.04.2025
Люнгбю
1' - 90'
Дания. Суперлига, 4 тур
Люнгбю
0 : 2
17.04.2025
Сендерийск
Был в запасе
Дания. Суперлига, 3 тур
Ольборг
2 : 2
11.04.2025
Люнгбю
82' - 90'
Дания. Суперлига, 2 тур
Силькеборг
2 : 1
06.04.2025
Люнгбю
44' - 90'
Дания. Суперлига, 1 тур
Люнгбю
1 : 2
30.03.2025
Вайле
81' - 90'
88'
Дания. Суперлига, 20 тур
Брондбю
1 : 1
03.03.2025
Люнгбю
75' - 90'
Дания. Суперлига, 19 тур
Люнгбю
0 : 0
21.02.2025
Рандерс
57' - 90'
Дания. Суперлига, 18 тур
Мидтьюлланд
1 : 0
16.02.2025
Люнгбю
71' - 90'
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