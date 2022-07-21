Патрик Гуннарссон - статистика
#30 | Вратарь
|Имя
|Патрик
|Фамилия
|Гуннарссон
|Команда
|Силькеборг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|15 ноября 2000 (22 года)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Патрик
|Фамилия
|Гуннарссон
|Команда
|Силькеборг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|15 ноября 2000 (22 года)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Викинг
|6
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|1' -90'
|Викинг (Ставангер)
|1:3
|ФКСБ (Бухарест)
|18.08.2022
|1' -90'
|ФКСБ (Бухарест)
|1:2
|Викинг (Ставангер)
|11.08.2022
|1' -90'
|Слиго Роверс (Слиго)
|1:0
|Викинг (Ставангер)
|04.08.2022
|1' -90'
|Викинг (Ставангер)
|5:1
|Слиго Роверс (Слиго)
|28.07.2022
|1' -90'
|Викинг (Ставангер)
|2:1
|Спарта (Прага)
|21.07.2022
|1' -90'
|Спарта (Прага)
|0:0
|Викинг (Ставангер)
|89'