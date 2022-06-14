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    Икер Альварес - статистика

    #12 | Вратарь
    Имя Икер
    Фамилия Альварес
    Команда Вильярреал
    Состав Молодежный
    Родной город Андорра-ла-Велья
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 25 июля 2001 (21 год)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    18.02.2023 Был в запасе Мальорка 4:2 Вильярреал Испания. Примера, 22 тур
    12.02.2023 Был в запасе Вильярреал 0:1 Барселона Испания. Примера, 21 тур
    04.02.2023 Был в запасе Эльче 3:1 Вильярреал Испания. Примера, 20 тур
    30.01.2023 Был в запасе Вильярреал 0:1 Райо Вальекано Испания. Примера, 19 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Андорра 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.09.2022 1' -90' Андорра 1:1 Латвия
    22.09.2022 1' -90' Лихтенштейн 0:2 Андорра
    14.06.2022 1' -90' Молдавия 2:1 Андорра
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