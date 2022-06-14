Икер Альварес - статистика
#12 | Вратарь
|Имя
|Икер
|Фамилия
|Альварес
|Команда
|Вильярреал
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Андорра-ла-Велья
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|25 июля 2001 (21 год)
|Имя
|Икер
|Фамилия
|Альварес
|Команда
|Вильярреал
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Андорра-ла-Велья
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|25 июля 2001 (21 год)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.02.2023
|Был в запасе
|Мальорка
|4:2
|Вильярреал
|Испания. Примера, 22 тур
|12.02.2023
|Был в запасе
|Вильярреал
|0:1
|Барселона
|Испания. Примера, 21 тур
|04.02.2023
|Был в запасе
|Эльче
|3:1
|Вильярреал
|Испания. Примера, 20 тур
|30.01.2023
|Был в запасе
|Вильярреал
|0:1
|Райо Вальекано
|Испания. Примера, 19 тур