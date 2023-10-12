Александру Чикелдэу - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Александру
|Фамилия
|Чикелдэу
|Команда
|Коньяспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 июля 1997 (26 лет)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 5,00
млн
|Имя
|Александру
|Фамилия
|Чикелдэу
|Команда
|Коньяспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 июля 1997 (26 лет)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.02.2024
|1' - 75'
|Коньяспор
|1:0
|Анкарагюджю
|Турция. Суперлига, 25 тур
|03.02.2024
|1' - 90'
|Ризеспор
|0:0
|Коньяспор
|Турция. Суперлига, 24 тур
|28.01.2024
|1' - 90'
|Коньяспор
|2:3
|Истанбул Башакшехир
|Турция. Суперлига, 23 тур
|24.01.2024
|1' - 90'
|Газиантеп
|1:1
|Коньяспор
|Турция. Суперлига, 22 тур
|21.01.2024
|84' - 90'
|Коньяспор
|1:1
|Антальяспор
|Турция. Суперлига, 21 тур
|14.01.2024
|67' - 90'
|Истанбулспор
|0:0
|Коньяспор
|Турция. Суперлига, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Румыния
|7
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.11.2023
|1' -64'
|Румыния
|1:0
|Швейцария
|18.11.2023
|87' -90'
|Израиль
|1:2
|Румыния
|15.10.2023
|59' -90'
|Румыния
|4:0
|Андорра
|12.10.2023
|Был в запасе
|Белоруссия
|0:0
|Румыния
|12.09.2023
|1' -77'
|Румыния
|2:0
|Косово
|09.09.2023
|87' -90'
|Румыния
|1:1
|Израиль
|19.06.2023
|85' -90'
|Швейцария
|2:2
|Румыния
|16.06.2023
|Был в запасе
|Косово
|0:0
|Румыния
|28.03.2023
|44' -90'
|Румыния
|2:1
|Белоруссия
|66'
|25.03.2023
|Был в запасе
|Андорра
|0:2
|Румыния