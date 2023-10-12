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    Александру Чикелдэу - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Александру
    Фамилия Чикелдэу
    Команда Коньяспор
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 8 июля 1997 (26 лет)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 5,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.02.2024 1' - 75' Коньяспор 1:0 Анкарагюджю Турция. Суперлига, 25 тур
    03.02.2024 1' - 90' Ризеспор 0:0 Коньяспор Турция. Суперлига, 24 тур
    28.01.2024 1' - 90' Коньяспор 2:3 Истанбул Башакшехир Турция. Суперлига, 23 тур
    24.01.2024 1' - 90' Газиантеп 1:1 Коньяспор Турция. Суперлига, 22 тур
    21.01.2024 84' - 90' Коньяспор 1:1 Антальяспор Турция. Суперлига, 21 тур
    14.01.2024 67' - 90' Истанбулспор 0:0 Коньяспор Турция. Суперлига, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Румыния 7 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.11.2023 1' -64' Румыния 1:0 Швейцария
    18.11.2023 87' -90' Израиль 1:2 Румыния
    15.10.2023 59' -90' Румыния 4:0 Андорра
    12.10.2023 Был в запасе Белоруссия 0:0 Румыния
    12.09.2023 1' -77' Румыния 2:0 Косово
    09.09.2023 87' -90' Румыния 1:1 Израиль
    19.06.2023 85' -90' Швейцария 2:2 Румыния
    16.06.2023 Был в запасе Косово 0:0 Румыния
    28.03.2023 44' -90' Румыния 2:1 Белоруссия
    66'
    25.03.2023 Был в запасе Андорра 0:2 Румыния
    Россия
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