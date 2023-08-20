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    David Duarte - статистика

    #33 | Нападающий
    Имя David Duarte
    Команда Баия
    Состав Основной
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Баия 10 1 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.12.2023 86' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 3:2 Баия (Салвадор)
    30.11.2023 Был в запасе Баия (Салвадор) 0:1 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    13.11.2023 Был в запасе Баия (Салвадор) 1:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    65'
    10.11.2023 Был в запасе Баия (Салвадор) 0:3 Куяба (Куяба)
    05.11.2023 1' -90' Гремио (Порту-Алегри) 1:0 Баия (Салвадор)
    31'
    29.10.2023 Был в запасе Палмейрас (Сан-Паулу) 1:0 Баия (Салвадор)
    26.10.2023 Был в запасе Крузейро (Белу-Оризонти) 3:0 Баия (Салвадор)
    22.10.2023 Был в запасе Баия (Салвадор) 2:0 Форталеза (Форталеза)
    07.10.2023 Был в запасе Гойас (Гояния) 4:6 Баия (Салвадор)
    20.08.2023 Был в запасе Баия (Салвадор) 4:0 Брагантино (Сан-Паулу)
    11.06.2023 1' -90' Баия (Салвадор) 2:2 Крузейро (Белу-Оризонти)
    03.06.2023 1' -90' Форталеза (Форталеза) 0:0 Баия (Салвадор)
    28.05.2023 1' -65' Интернасьонал (Порту-Алегри) 2:0 Баия (Салвадор)
    20.05.2023 1' -90' Баия (Салвадор) 1:1 Гойас (Гояния)
    13.05.2023 Был в запасе Баия (Салвадор) 2:3 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    47'
    11.05.2023 1' -90' Сантос (Сан-Паулу) 3:0 Баия (Салвадор)
    07.05.2023 1' -90' Баия (Салвадор) 3:1 Коритиба (Коритиба)
    68'
    02.05.2023 1' -90' Васко да Гама (Рио-де-Жанейро) 0:1 Баия (Салвадор)
    25.04.2023 1' -84' Баия (Салвадор) 1:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    16.04.2023 Был в запасе Брагантино (Сан-Паулу) 2:1 Баия (Салвадор)
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