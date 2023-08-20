David Duarte - статистика
#33 | Нападающий
|Имя
|David Duarte
|Команда
|Баия
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|David Duarte
|Команда
|Баия
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Баия
|10
|1
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.12.2023
|86' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|3:2
|Баия (Салвадор)
|30.11.2023
|Был в запасе
|Баия (Салвадор)
|0:1
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|13.11.2023
|Был в запасе
|Баия (Салвадор)
|1:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|65'
|10.11.2023
|Был в запасе
|Баия (Салвадор)
|0:3
|Куяба (Куяба)
|05.11.2023
|1' -90'
|Гремио (Порту-Алегри)
|1:0
|Баия (Салвадор)
|31'
|29.10.2023
|Был в запасе
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|1:0
|Баия (Салвадор)
|26.10.2023
|Был в запасе
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|3:0
|Баия (Салвадор)
|22.10.2023
|Был в запасе
|Баия (Салвадор)
|2:0
|Форталеза (Форталеза)
|07.10.2023
|Был в запасе
|Гойас (Гояния)
|4:6
|Баия (Салвадор)
|20.08.2023
|Был в запасе
|Баия (Салвадор)
|4:0
|Брагантино (Сан-Паулу)
|11.06.2023
|1' -90'
|Баия (Салвадор)
|2:2
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|03.06.2023
|1' -90'
|Форталеза (Форталеза)
|0:0
|Баия (Салвадор)
|28.05.2023
|1' -65'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|2:0
|Баия (Салвадор)
|20.05.2023
|1' -90'
|Баия (Салвадор)
|1:1
|Гойас (Гояния)
|13.05.2023
|Был в запасе
|Баия (Салвадор)
|2:3
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|47'
|11.05.2023
|1' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|3:0
|Баия (Салвадор)
|07.05.2023
|1' -90'
|Баия (Салвадор)
|3:1
|Коритиба (Коритиба)
|68'
|02.05.2023
|1' -90'
|Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Баия (Салвадор)
|25.04.2023
|1' -84'
|Баия (Салвадор)
|1:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|16.04.2023
|Был в запасе
|Брагантино (Сан-Паулу)
|2:1
|Баия (Салвадор)