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    Даниэль Йохансен - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Даниэль
    Фамилия Йохансен
    Команда ХБ Торсхавн
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 9 июля 1998 (25 лет)
    Рост 179
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ХБ Торсхавн 2 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.07.2022 1' -122' Ньютаун (Ньютаун) 3:1
    (4:2)п    		 ХБ Торсхавн (Торсхавн)
    07.07.2022 1' -90' ХБ Торсхавн (Торсхавн) 1:0 Ньютаун (Ньютаун)
    66'
    Россия
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