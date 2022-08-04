Владиславс Федоровс - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Владиславс
|Фамилия
|Федоровс
|Команда
|Рига
|Состав
|Основной
|Родной город
|Даугавпилс
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 сентября 1996 (27 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Владиславс
|Фамилия
|Федоровс
|Команда
|Рига
|Состав
|Основной
|Родной город
|Даугавпилс
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 сентября 1996 (27 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|РФШ
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|Был в запасе
|Хибернианс (Паола)
|1:3
|РФШ (Рига)
|04.08.2022
|34' -77'
|РФШ (Рига)
|1:1
|Хибернианс (Паола)